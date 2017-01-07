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Путин поздравил россиян с Рождеством

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Владимир Путин присутствовал на праздничном богослужении в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря.
© Фото: kremlin.ru
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    В рождественскую ночь президент присутствовал на богослужении в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря в Великом Новгороде.

    Президент России Владимир Путин поздравил россиян с праздником Рождества Христова.

    "Рождественские дни озаряют нашу жизнь особой радостью, пробуждают самые добрые чувства, обращают нас к духовным истокам и традициям. Это время благих помыслов и дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в помощи и поддержке", - говорится в официальном сообщении.

    В поздравлении глава государства отметил большую роль Русской православной церкви в возрождении нравственных ценностей и культурного наследия.

    "Огромную, поистине уникальную роль в возрождении высоких нравственных, моральных ценностей, сбережении нашего богатейшего исторического и культурного наследия играет Русская православная церковь, другие христианские конфессии. Наращивается их взаимодействие с государственными и общественными структурами в делах образования, просвещения и благотворительности, в укреплении института семьи и воспитании подрастающего поколения. И конечно, они многое делают для гармонизации межнационального и межрелигиозного диалога, сохранения в нашей стране гражданского мира и согласия. Такая большая, созидательная работа заслуживает глубокой признательности и уважения", - отметил президент.

    Всем православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество, Владимир Путин пожелал здоровья, успехов и благополучия.

    Сам президент в рождественскую ночь присутствовал на праздничном богослужении в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря в Великом Новгороде.

    По окончании службы Путин осмотрел Георгиевский собор, ставший усыпальницей настоятелей монастыря и ряда русских князей. Главе государства рассказали об итогах археологических раскопок, проведенных в храме. Была, в частности, обнаружена гробница с мощами святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского и Псковского в XIII-XIV веках, перезахороненного в Свято-Юрьевом монастыре в 1786 году. Это погребение считалось утраченным в советское время. Главе государства также продемонстрировали фрагменты древнерусских фресок, которые могут быть восстановлены. Кроме того, президент осмотрел гробницы матери и старшего брата Александра Невского – Феодосии Мстиславны и князя Федора Ярославича.

    В ходе поездки Путин также встретился с новгородскими рыбаками, с которыми познакомился во время прогулки по озеру Ильмень в 2016 году.

     

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