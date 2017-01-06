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«Магистраль северной столицы» может подать иски к водителям из-за блокировки ЗСД

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© Фото: instagram.com / @arte063

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Объединение перевозчиков России перекрыли семь из девяти полос пункта оплаты проезда на ЗСД в районе Благодатной улицы.

Концессионер Западного скоростного диаметра (ЗСД) — компания «Магистраль северной столицы» — не исключает обращения в правоохранительные органы и подачи исков к водителям, заблокировавших 5 января ряд пунктов оплаты проезда по автомагистрали. Об этом говорится в сообщении компании.

По данным ООО «Магистраль северной столицы», в четверг днем на пункте взимания платы, расположенном на основном ходу Южного участка ЗСД, водители нескольких транспортных средств, из которых одно грузовое, «одновременно совершили, по предварительным данным, намеренные ДТП — наезды на шлагбаумы пункта взимания платы». В результате, семь полос оказались временно заблокированными для движения транспорта. На магистрали за нескольких часов скопилось несколько сотен недовольных автомобилистов.

Как сообщали ранее сами участники акции из Объединения перевозчиков России, таким образом водители выразили протест против платного проезда по ЗСД. Основной претензией митингующих стало отсутствие бесплатной альтернативы Западному скоростному диаметру.

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Компания-концессионер заявила, что несанкционированные акции являются незаконными вне зависимости от места их проведения, поэтому она оставляет за собой право на обращение в полицию и в суд о компенсации причиненного материального ущерба. В том числе недополученных средств в связи с блокировкой полос пункта взимания платы.

В полиции акцию недовольных платой за проезд водителей также сочли незаконной – по данным ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на ЗСД в четверг было зафиксировано несколько ДТП. Один из участников ДТП был доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен административный протокол. Суд может арестовать активиста на срок до 15 суток.

Западный скоростной диаметр — первая платная автомагистраль в Петербурге. В настоящее время проезд по северному и южному участкам ЗСД для автомобилей класса 1 составляет 180 рублей, центральный участок, открытый для проезда 2 декабря, остается бесплатным до весны. Максимальная стоимость проезда по магистрали составляет 57 рублей. Ранее сообщалось, что в скором времени проезд для машин класса 1 может подорожать до 300 рублей.

 

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