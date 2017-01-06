Автобусы Lux Express вновь пересекают российско-эстонскую границу

Автобусы Lux Express Group с 5 января вновь пересекают российско-эстонскую границу. Все отправления автобусов проходят в соответствии с графиком, сообщается на официальном сайте компании.

«Начиная с пятого января все отправления на маршруте Санкт-Петербург – Таллинн обслуживаются Lux Express Estonia. Автобусы следуют в обычном режиме, пересадки на границе не осуществляется. Отправления на маршруте Санкт-Петербург – Хельсинки осуществляются в сотрудничестве с партнерами компании. Все отправления состоятся. Приносим извинения за все неудобства, которые вызваны сложившейся ситуацией. Большое спасибо за понимание и за вашу поддержку!» - говорится в сообщении.

Ранее из-за приостановления лицензии на международные перевозки компания была вынуждена решать вопрос логистики, в том числе, с пешим пересечением границы, чтобы не отменять рейсы совсем. В минувшие два дня пассажирам Lux Express приходилось выходить из автобуса для пересечения границы. Теперь услуги компании доступны пассажирам на протяжении всего маршрута Таллинн-Петербург.

Действие лицензии на международные перевозки пассажиров предприятием ЗАО «Евролайнс», которое зарегистрировано в России и входит в Lux Express Grupp, было временно приостановлено 2 января в связи с недочетами в деятельности предприятия. Автобусы Lux Express перестали пропускают через границу. Компания получила предписание 26 декабря, на исправление недочетов было дано три месяца, поэтому столь скорое приостановление лицензии стало неожиданностью.

Компания обслуживает три отправления в день на маршруте Хельсинки –Петербург и пять отправлений в день на маршруте Таллинн – Петербург. Автобусов Lux Express Estonia, которые также обслуживают маршрут Таллинн – Петербург, решение не коснулось.