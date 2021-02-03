В Петербурге утвердили новое меню для детских садов

Как сообщают в Смольном, новое меню для детских садов было утверждено 3 февраля.

Теперь в рационе детей будет больше фруктов и овощей. Для воспитанников дошкольных учреждений диетологами были сформированы 6 вариантов горячего питания. При составлении рациона эксперты учитывали возраст ребенка. Теперь при приготовлении пищи в детских садах будут использоваться также щадящие режимы тепловой обработки, такие как варка, тушение и др.

Меню пополнили новые наименования блюд – теперь рацион детей станет более чем на 50% разнообразнее. Так, воспитанников дошкольных учреждений будут кормить пудингами и суфле. В число запрещенных продуктов вошли сосиски и колбаса.