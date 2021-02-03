В Центральном районе с 3 февраля работает центр госуслуг нового формата

Целью работы Центра является предоставление гражданам госуслуг в минимальные сроки в наиболее комфортном формате.

С 3 февраля новый Центр осуществляет работу в тестовом режиме. Здание Центра госуслуг формата «Открытый район» располагается на Невском проспекте, 176. Данная информация была предоставлена в пресс-службе губернатора Петербурга Александра Беглова.

В центре граждане могут получить консультацию по поводу того, для чего необходимы какие документы. Принцип работы Центра – «одно окно», Центр открыт 5 дней в неделю. Центр предоставляет гражданам Петербурга все госуслуги, оказываемые администрацией центрального района. Время ожидания, в связи с наличием электронной очереди, не превысит 10 минут.

За каждой из предоставляемых услуг закреплен свой сотрудник, который окажет помощь в получении бланков заявлений и необходимой информации.