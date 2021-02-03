В Горэлектротрансе поблагодарили полицию за задержание преступников, укравших сумку у кондуктора

Денис Минкин, директор Горэлектротранса выразил благодарность сотрудникам УМВД Кировского района за то, что им удалось задержать преступников, укравших сумку с деньгами у кондуктора трамвая. Об этом сообщается в комитете по транспорту Петербурга.

Напомним, 22 января в трамвае №60 четверо молодых людей напали на кондуктора и отобрали у него сумку с выручкой. Конфликт возник из-за требований кондуктора оплатить проезд. В результате злоумышленники похитили 4 000 рублей.

Среди улик были только камеры видеонаблюдения трамвая, заснявшие преступление. Однако полиция сработала оперативно и всего за несколько дней воры были найдены и задержаны.

«Полицейские сработали оперативно, поймали злоумышленников меньше, чем за неделю. При том, что дебоширы исчезли, не было никаких данных за исключением видеосъемки»,- отметил директор Горэлектротранса.