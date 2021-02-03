Беглов обязал вице-губернаторов контролировать обращение с бездомными животными

Петербургский губернатор Александр Беглов ввел госнадзор за действиями юридических и физических лиц, а также частных предпринимателей в области отлова и содержания бездомных животных. Об этом сообщают в Смольном.

Градоначальник постановил, что ежегодно компании обязаны предоставлять отчеты о лекарствах, а также о действующих приютах до 15 мая в комитет по благоустройству города. Кроме того, Беглов назначил вице-губернаторов Олега Эрдашева и Николая Бондаренко контролировать ведение госнадзора.

Также отслеживаться будет выгул животных и использование домашних и бездомных животных в предпринимательской сфере.