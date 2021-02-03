На борьбу со снегом на улицы Петербурга вышло огромное количество техники и дворников

В городском комитете по благоустройству сообщили, что в Санкт-Петербурге, утром, в среду, 3 февраля выпало более 7 см снега. Для этого на борьбу с природным явлением бросили 1 тысячу уборочных машин и более 1,2 тыс. дворников.

"В Петербурге за сегодняшнее утро, с 5:00 до 9:00, выпало более 7 см снега. На уборку городских улиц вышло 1057 машин и 1210 работников ручного труда дорожных предприятий комитета по благоустройству", — заявили в комитете.

Дорожные службы Ленинградской области также работают в усиленном режиме. На улицы для уборки снега выделено 440 единиц техники. За сутки работниками служб очищено около 11 тыс. км трасс Ленобласти.