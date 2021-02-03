Машинистов петербургского метро планируют защитить пленкой

В Санкт-Петербурге хотят увеличить безопасность машинистов и движения поездов. Так, ГУП «Петербургский метрополитен ищет подрядчика, который поможет реализовать эту идею.

Из материалов госзакупок известно, что данное решение принято на основании многочисленных аварий в метро, а также для использования в дальнейшем, чтобы защитить машинистов и обеспечить безопасность для движения поездов.

Подрядчику необходимо будет за 6,4 млн рублей нанести «антивандальную» пленку на лобовые стекла кабин машинистов вагонов модели 81-722, 81-556, 81-717/540, а также их модификаций в электродепо «Выборгское», «Невское», «Автово», «Южное», а также «Московское».