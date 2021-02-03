Пенсионеры Петербурга и области в 2021 году получат 24 тыс. продуктовых наборов

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области благотворительный фонд «Добрый слон», а также компания Redmont запустили акцию «Добрый год». Пресс-служба фонда сообщает, что с 18 января 2021 года автоволонтеры будут разъезжать по домам пенсионеров и раздавать нуждающимся еду.

В этом году планируется доставить пожилым людям 24 тысячи продуктовых наборов. Нуждающиеся получат продукты первой необходимости, такие как, мука, макароны, крупы, сгущенное молоко и другое.

Также помимо продуктов питания, пенсионерам будут раздавать и бытовую технику с кухонными принадлежностями.