Собчак сообщила о расставании с Богомоловым

Ксения Собчак в очередной раз высмеяла Ольгу Бузову, которая недавно рассказала о расставании с Давидом Манукяном.

Собчак сделала вид, что разводится со своим супругом Константином Богомоловым. Собчак сняла пародию на Ольгу Бузову, повторив некоторые ее слова, в том числе, призывы отписаться и заблокировать бывшего возлюбленного. Кроме того, Собчак в шутку призвала всех отказаться от просмотра постановок режиссёра. Под конец «сторис» телеведущая расплакалась.

Напомним, о расставании Манукяна и Бузовой стало известно 22 января. Бузова обвинила Манукяна в причинении ей физического вреда и издевательствах.