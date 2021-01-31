Кинологи советуют отказаться от выгула собак на льду водоемов

По словам Владимира Голубева, главы Российской кинологической федерации, хозяевам собак не стоит выгуливать своих питомцев на льду водоемов: лед моет оказаться некрепким, особенно под снегом во время потепления. Для прогулок с собакой лучше выбирать специальные площадки для выгула, а также парки или лес.

Основная опасность для собаки, провалившейся под лед, заключается в переохлаждении. В случае, если питомец оказался в ледяной воде, его необходимо быстро вытащить на сушу и согреть, вытереть насухо и отнести в теплое помещение. Лучше всего положить собаку на лежанку под одеяло, при этом у обогревателя или батареи питомца лучше не помещать. В случае, если животное сильно пострадало в результате инцидента, стоит обратиться за ветеринарной помощью.