Эрмитаж пообещал подождать опаздывающих из-за ограничений движения в центре города

Из-за ограничения движения в центре Петербурга многие люди опаздывают в Эрмитаж на экскурсии, а некоторые так и не смогли добраться до главного музея города.

Администрация Эрмитажа заявила, что посетителям не стоит переживать, так как их подождут, если они опаздывают на запланированную экскурсию, а также для них предоставляют возможность обмена билета на иную дату.

«Те, кто не сможет сегодня попасть в Главный музейный комплекс и Главный штаб Государственного Эрмитажа, смогут посетить их по этим же билетам в другие дни», — сообщают сотрудники музея.