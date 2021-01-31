У ЗакСа Виталий Милонов начал диалог с протестующими петербуржцами

После Сенной площади часть граждан двинулись в сторону здания ЗакСа. Сюда же прибыл и депутат Госдумы Виталий Милонов для того, чтобы пообщаться с протестующими и помочь им не оказаться в автозаках.

Депутат сообщает, что на улицах много дебоширов, из-за которых много «зевак» может оказаться в автозаке. В связи с этим Милонов дал совет петербуржцам наблюдать за происходящим со стороны. Тем более, что многие СМИ оперативно предоставляют информацию с мест событий, а также ведут прямые эфиры с акций протеста.