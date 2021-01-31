На Сенной площади полицейский достал табельное оружие

В Петербурге на несанкционированной акции протеста полицейский достал табельный пистолет и передернул затвор. Известно, что перед этим толпа протестующих кидала снежки в сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, сегодня, 31 января, в городе на Неве состоялось несколько несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексей Навального. Власти города вместе с МВД предупреждали граждан о незаконности подобных собраний и об уголовной и административной ответственности за участие в мероприятиях, нарушающих порядок и противоэпидемиологический режим.

На данный момент часть активистов передвинулась в сторону Заксобрания.