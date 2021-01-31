У ТЮЗа начались первые задержания

В Петербурге на площади у Театра юного зрителя проходит несанкционированное собрание. Люди вышли на площадь с флажками в поддержку Алексея Навального.

ОМОН уже начал задержания. На данный момент забирают только тех, у кого есть флажок с надписью: «Один за всех». Задержанных уводят в автозаки.

Однако петербуржцы и гости города продолжают собираться на площади и сейчас уже собралось около 1,5 тысяч человек.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил о том, что силовики приходили домой к петербургским оппозиционным активистам перед митингом.