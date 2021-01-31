На Гаванской улице в Петербурге начали сносить историческое здание

В Санкт-Петербурге, 30 января, жители сообщили, что начался снос исторического здания на Гаванской улице, в котором также до 2013 года работала баня.

Фотографии сноса дома появились на официальной странице, на которой рассказывают о событиях, происходящих на Васильевском острове. Жители высказывают свое недовольство, потому что эти бани работали даже на войне во время блокады. Известно, что здание построили в 1901 году.

Защитники здания заявляют о том, что снос этого дома является незаконным. По словам главы муниципального образования «Гавань» Нэлли Вавилиной, «ее скрутили и выкинули с территории четыре здоровых мужика.