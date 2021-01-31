За сутки до митингов около Дворцовой площади выставили оцепление из силовиков

В Санкт-Петербурге за сутки до несанкционированных митингов жители Северной столицы заметили, что около Дворцовой площади и Марсового поля уже стоят в оцеплении сотрудники силовых ведомств в полном обмундировании и автозаки.

В субботу, 30 января, нескольких районах Петербурга наблюдалось большое количество сотрудников полиции и ОМОНа. Марсово поле со стороны Михайловского сада оцеплено автобусами, машинами ОМОНа и ДПС.

Кроме того, горожане также заметили большое количество сотрудников силовых ведомств и их транспортных средств на набережной реки Мойки, а также у Казанского собора.