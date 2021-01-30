Роскомнадзор требует от Telegram остановить противозаконное распространение данных россиян

Роскомнадзор потребовал мессенджер Telegram остановить противозаконное распространение персональной информации граждан России. Как рассказали в пресс-службе ведомства сегодня, 30 января, с данной жалобой выступили с обращением сами граждане.



"На основании полученных обращений граждан о публикации персональных данных в Telegram направлено обращение о недопустимости распространения и необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных", - поделились в пресс-службе Роскомнадзора.



Там также отметили, что распространение личной информации граждан без их согласия противоречит закону Российской Федерации "О персональных данных", а также самой политике конфиденциальности мессенджера Telegram.



"Нарушение конфиденциальности персональных данных угрожает безопасности лиц, чьи данные продолжают оставаться в открытом доступе при попустительстве компании", - рассказали в ведомстве.