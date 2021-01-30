В Санкт-Петербурге предостерегают участие детей в незаконных акциях

Как сообщает РИА Новости, в Санкт-Петербурге Анна Митянина, уполномоченная по правам ребёнка, предостерегла детей, а также их родителей от принятия участия в несогласованных акциях. Также уполномоченная напомнила родителям об ответственности.

"В связи с появившейся информацией о возможных продолжениях протестных публичных акций 31 января я предостерегаю детей и подростков от участия в противозаконных мероприятиях и напоминаю родителям и законным представителям об ответственности. Цель организаторов – провокация, скандалы, беспорядки. Для них наши дети – объект политических манипуляций. Им нужны сакральные жертвы", - написала Анна Митянина на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

По мнению Митяниной, родителям необходимо объяснить, по её словам, "всю циничность и противозаконность призывов".