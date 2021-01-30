Свидетель по делу о нападении на полицейского во время несогласованной акции подозревается в сбыте наркотиков.

При обыске участника несогласованной акции в Петербурге было найдено оборудование для выращивания марихуаны, а также более 7 грамм гашиша. Ранее он проходил свидетелем по делу о нападении на полицейского во время акции.

Известно, что молодой человек работает техником в стоматологической клинике и проживает в Гатчине. Там в его квартире полицейским удалось обнаружить 7,14 гр гашиша и 12,6 гр каннабиса, а одна из комнат была оборудована под парник. Об этом сообщает региональный главк МВД.

На данный момент возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Сотрудники полиции выясняют, распространял ли 23-летний парень наркотики среди других протестующих 23 января.