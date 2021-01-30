Советы отцов могут появиться во всех школах Петербурга

В Петербурге могут появиться советы отцов для каждой школы. Об этом сообщают в комитете городского образования.

Идею обсуждали на заседании совета отцов, которое объединило все районы Северной столицы. Так, родители петербургских школьников выяснили, как можно помочь с профилактикой суицидов и соответствующего поведения среди подростков.

Изначально в школе № 17 Невского района был создан совет отцов, который и занимался этим вопросом. Опыт посчитали успешным и теперь планируется, что другие школы тоже его внедрят.