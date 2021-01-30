Судебные приставы охотятся на Давида Манукяна

На имущество Давида Манукяна наложен арест в связи с многомиллионными долгами, которые возникли у блогера после аферы с квартирой в 2015 году.

Между Манукяном и двумя риелторами были заключены договоры на квартиру, за которую было получено более миллиона рублей. Согласно информации, содержащейся в документах, Манукян является застройщиком, однако жилье так и не было предоставлено людям.

Выяснилось, что квартиру перепродали другому лицо. Риелторы подали судебный иск на Манукяна, ему принудили выплатить долг. Однако, на счетах блогера нет средств, а его автомобиль марки BMW записан на другого человека.