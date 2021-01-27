В Петербурге усилят меры для борьбы с преступностью

Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга сообщает, что в этом году правительство выделит на борьбу с преступностью 5,5 млрд рублей.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, отметил, что число преступлений уменьшилось благодаря профилактическим мероприятиям.

По статистике, в прошлом году количество автомобильных угонов уменьшилось на 42%, а число квартирных краж — а 31%. Также стоит отметить, что в общественных местах преступность тоже уменьшилась.

Кроме того, в этом году планируется бросить силы на борьбу с киберпреступностью, а также незаконную продажу алкоголя и ДТП на дорогах.