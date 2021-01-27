В Петербурге у ЗАГСа выстроилась большая очередь

В Санкт-Петербурге около Дворца бракосочетаний №1, из-за сбоя на портале госуслуг, выстроилась огромная очередь до начала работы.

На официальной странице ЗАГСа в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что Дворец октрыл уже записи на июнь. Однако на госуслугах произошел сбой и на сайте не отображались свободные окна на регистрацию.

В итоге жителям Северной столицы пришлось приехать к зданию для того, чтобы подать заявки лично. Стоит отметить, что некоторые из пришедших к ЗАГСу ждали с самой ночи.

Дворцы бракосочетаний города принимают заявления на летнее время. Их можно будет подать уже 3 февраля, а на август — 10 февраля.