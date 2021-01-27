В Ленобласти оштрафовали более 150 человек за отсутствие маски в транспорте

В 2020 году в Ленинградской области было возбуждено около 168 административных дел в отношении граждан, которые находились в общественном транспорте или такси без маски и перчаток.

В пресс-службе правительства Ленобласти сообщили, что за год межведомственная транспортная комиссия совершила 95 рейдов по всем регионам области. Проводились проверки по организации и качеству предоставляемых услуг для перевозки пассажиров. Тем самым были обнаружены неоднократные нарушения. Среди них это плохое техническое состояние автотранспорта, а также отсутствие опознавательных знаков такси.

Кроме того, сообщается, что в ходе проверок было обнаружено, что многие водители не прохоили медицинский осмотр.