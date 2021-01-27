У Хуснуллина попросят денег на продление ветки петербургской «подземки»

Правительство Ленинградской области будет обращаться к заместителю председателя правительства России Марату Хуснуллину с просьбой о выделении денег на продление «оранжевой» ветки петербургского метро.

Пресс-служба правительства Ленобласти сообщает, что речь идет о продлении ветки городской «подземки» не до Кудрово, а до Новосаратовки. Центр долевого строительства (ЦДС) планирует в этой деревне построить около 4,5 млн квадратных метров жилых домов.

Стоит отметить, что идея с продлением «оранжевой» ветки метро реализуется уже около года.