Илью Шмакова отпустили спустя 2 года из-за отсутствия состава правонарушения

В Петербурге суд Приморского района прекратил дело в отношении Ильи Шмакова, замглавы МО «Автово». Ранее он был задержан в 2019 году во время «штурма» избиркома «Озеро Долгое».

Дело в том, что депутаты и кандидаты МО «Озеро Долгое» следили за входом в муниципальный избирком после проведения выборов. Как утверждают участники, делалось это с целью исключения фальсификаций.

Ночью 13 сентября было решено, что Шмаков, двое сотрудников полиции и журналист останутся внутри помещения. Однако в помещение ворвались и задержали силой Шмакова. Спустя 2 года дело закрыто за отсутствием состава преступления.