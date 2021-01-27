Беглов возложил цветы в память о погибших в блокаду

Александр Беглов почтил погибших в блокаду на церемонии, посвященной 77-й годовщине освобождения Ленинграда. Церемония память полного освобождения прошла по традиции на Пискаревском кладбище.

К монументу Матери-Родины возложили венки градоначальник Петербурга Александр Беглов, а также Александр Гуцан, полпред президента России в СЗФО. Кроме того, память почтили и члены правительства города, Вячеслав Макаров, председатель ЗакСа и его депутаты.

Траурные церемонии также состоялись и в других местах: на площади Победы, на Серафимском кладбище, на Смоленском мемориальном кладбище и в Красном Селе у Триумфальной Арки Победы.