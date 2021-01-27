Профессору, отрицавшему Холокост, грозят увольнением из петербургских университетов

Накануне Дня памяти жертв Холокоста, профессор Владимир Матвеев высказался о недоверии к явлению геноцида евреев. Ученый отметил, что Холокост – это миф.

Владимир Матвеев преподает в СПбГЭУ и РАНХиГС, на его счету множество научных работ. Как специалиста его пригласили провести лекцию для учителей Ленобласти, где он и высказался о евреях и Холокосте. По словам Владимира, в послевоенное время в Германии не нашли печи, а 6 млн погибших евреев – это явное преувеличение.

Примечательно, что в РАНХиГС еще не дали комментариев по поводу преподавателя.

Ранее, Санкт-Петербург.Ру сообщил о высказывании профессора на лекции для учителей Ленобласти.