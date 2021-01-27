Власти Петербурга могут разрешить использовать материнский капитал для реконструкции дачи

Обсуждение членами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга законопроекта, разрешающего использовать материнский капитал для реконструкции дачи, пройдет в среду, 27 января.

По словам председателя парламента Петербурга Вячеслава Макарова, жители северной столицы и Ленобласти часто предпочитают проводить досуг в загородных домах. Кроме того, поездки на дачу, пребывание на природе и свежий воздух полезны для детей. Поэтому, родители уже имеют возможность приобретать садовые участки и дачные дома на сумму материнского капитала.

Макаров считает логичным разрешить улучшать условия отдыха на дачи с помощью материнского капитала. Напомним, в настоящее время с помощью материнского капитала можно также оплачивать образование детей, медицинские услуги, путевки в санатории и другое.