В Петербурге за зиму поймали более 3500 нарушителей, выходивших на лед

Сотрудники Смольного совместно со спасателями поймали более 3500 нарушителей режима невыхода на лед. Об этом сообщают в пресс-службе Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Постановление о запрете выхода на лед действует в Петербурге с 11 ноября 2020 года и на данный момент продлен до 15 апреля 2021 года.

Административных протоколов на нарушителей составлено всего 49, однако нарушителей гораздо больше – 3500. Однако большинство из них подчинялись командам спасателей и сразу покидали лед. Штраф тем, кто отказывается покидать, составляет от одной до пяти тысяч рублей.