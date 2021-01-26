Петербургский профессор сообщил учителям Ленобласти, что Холокост – это выдумка

Профессор Владимир Матвеев, преподающий в РАНХиГС и СПбГЭУ, был лектором для учителей Ленинградской области и в своем выступлении подчеркнул, что Холокост – это миф. Видео с его выступления опубликовал Валерий Нечай, главный редактор «Эха Москвы».

«Нет никаких архивных данных, что было уничтожено 6 млн в концлагерях. Более того, не существует данных о массовых захоронениях в таких объемах», — заявил профессор.

Кроме того, Владимир Матвеев поясняет, что газ в концлагерях использовали лишь для дезинфекции, ведь после войны не было найдено никаких газовых камер на территории Германии. Правительство региона подчеркнуло, что участники вебинара не были согласны с мнением профессора. Особенно остро его высказывание звучало потому, что День памяти жертв Холокоста уже завтра.