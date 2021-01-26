Безработные могут заняться общественными работами в Ленобласти и получать более 2 МРОТ в месяц

Работодатели Ленинградской области ждут заявки на субсидирование организации общественных работ в регионе. Так, безработные смогут получить работу и оплату труда, превышающую 2 МРОТ за месяц. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На данный момент МРОТ в Ленобласти составляет 12 800 рублей, однако к декабрю 2021 он будет постепенно подниматься и достигнет 14 тысяч 250 рублей.

На вакансии общественной деятельности проводится отбор. Заявки будут принимать до 20 февраля 2021 года.