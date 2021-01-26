В Ленобласти стали чаще покупать автомобили по льготным программам

Согласно данным за последний квартал минувшего года жители Ленинградской области стали больше пользоваться льготными программами при покупке машин. Так, часто пользуются программой «Первый автомобиль», а также программой «Семейный автомобиль». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

При сравнении аналогичного периода 2019 года стало ясно, что в минувшем году рост льготных покупок превысил 7%. Так, с сентября по декабрь 2020 года по льготным программам было куплено 6 442 автомобиля жителями Ленобласти. Именно такие данные позволило выявить национальное бюро кредитных историй.