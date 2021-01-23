Главврача НИИ ЛОР в Петербурге задержали за получение взятки

В Санкт-Петербурге по подозрению в получении крупной взятки задержали заслуженного врача России, профессора Олега Коноплева.

Сообщается, что накануне, 22 января, сотрудники экономической полиции задержали 66-летнего главного врача НИИ ЛОР и речи Министерства здравоохранения России.

По словам следственного комитета, Коноплев, находясь на должности заместителя директора Петербургской НИИ ЛОР, получил от своего подчиненного взятку в размере 2,1 млну рублей за покровительство.

По этому факту, в отношении медика, возбуждено уголовное дело по ст.290 УК РФ «Получение взятки».