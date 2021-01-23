23 января станцию метро «Адмиралтейская» закроют на ремонт

В Санкт-Петербурге 23 января 2021 года в метрополитене города станцию «Адмиралтейская» закроют на ремонт. С 12 часов и до окончания работ в подземке будут проводиться работы по ремонту эскалатора. Таким образом, станция будет закрыта для выхода пассажиров. Однако на вход станция будет работать в обычном режиме.

Также стоит отметить, что 23 и 24 января на станции метро «Площадь Мужества» будет закрыт вестибюль для входа пассажиров. Станция будет работать только на выход.

Руководство петербургской подземки предупреждает пассажиров и призывает заранее выбирать маршруты следования.