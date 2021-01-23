В 2021 году планируется переселить в новое жилье около двух тысяч жителей Ленобласти

В 2021 году в Ленинградской области стартовал второй этап программы расселения аварийного фонда. В этом году новые жилье должны получить около двух тысяч жителей Ленобласти.

В администрации правительства сообщают, что двухгодичный план по переселению из аварийных домов выполнен на 100%. Полторы тысячи жителей области получили новое жилье.

В 2021 году правительство города приобретет новые квартиры для расселения жителей, живущих в аварийных домах.

Также сообщается, что в Ленинградской области до 1 сентября 2025 года планируется переселить 15,5 тысяч человек в новые жилые дома.