Вице-губернатор Петербурга заявила, что детям не место на митингах

Ирина Потехина, вице-губернатор Санкт-Петербурга, заявила, что в школе нет места для политических состязаний. Также она подметила, что детям до политики еще нужно дорасти, как до алкоголя и секса.

«Сегодня наших детей зовут на баррикады. «Тик-ток» заполнен инструкциями: как промывать глаза молоком, если в них попал слезоточивый газ, как обмануть родителей, чтобы убежать на митинг, как собрать походную аптечку», — заявила замглавы города.

Также Потехина отметила, что это все упаковывается в романтическую обертку, и не каждый 15-летний просчитает цепочку событий, которая возникнет с принятием такого решения.