СК возбуждает уголовные дела по вовлечению детей в митинги

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факты призыва детей к выходам на митинг в поддержку Алексея Навального 23 января.

ГСУ СК РФ возбудило уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетних детей в совершение противоправных действий, которые влекут за собой опасность для жизни и здоровья людей посредством информационно-телекоммуникационных сетей.

Также напомним, что органы власти отказали в проведении митинга 23 января 2021 года в связи с эпидемиологической ситуацией в городе. В правительстве хотят уберечь людей от массовых скоплений для предотвращений случаев заражения коронавирусной инфекцией.