Петербургский математик представит город на конкурсе «Учитель года России»

На федеральном конкурсе «Учитель года России — 2020» Северную столицу представит учитель 166-й гимназии Центрального района Петербурга. Преподаватель математики одержал победу на конкурсе педагогических достижений в минувшем году.
Топ-5 педагогов страны стану известны 1 февраля, 2 февраля назовут победителя всероссийского конкурса среди учителей. Итоги должны были подвести в прошлом году, однако из-за вируса COVID-19 оглашение результатов перенесено на февраль.
Известно, что в конкурсе приняло участие 85 учителей. Петербуржским педагогам удавалось занять первое место в этом конкурсе в 1998, 2003, 2007, 2017 годах.