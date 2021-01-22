27 января петербуржцев ожидает праздничный салют в честь полного освобождения Ленинграда от блокады

77-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады состоится 27 января. В этот день запустят праздничный салют, и петербуржцы смогут услышать полуденный выстрел с бастиона Нарышкина. Об этом сообщает Александр Ржаненков, глава комитета по социальной политике Петербурга.

«Праздничный салют традиционно будет проведен со стен Петропавловской крепости – как всегда. Факелы на Ростральных колоннах зажгут дважды — утром и вечером», — уточняет Александр.

После возложения цветов и выстрела с Нарышкина бастиона состоится праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский». Известно, что посмотреть концерт можно по трансляции в телевизоре.