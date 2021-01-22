Подержанные автомобили продолжают дорожать

С начала минувшей осени и до января 2021 года цены на легковые автомобили с пробегом стремительно растут. Так, на российском рынке по сравнению с ноябрем 2020 в декабре стоимость подержанной машины выросла на 6,1%. Так, средняя цена составляет 666,4 тысячи рублей. Об этом сообщает «Автостат».

Если сравнивать показатели за год, то цена выросла еще сильнее и достигла роста в 8,8%. То есть, в декабре 2019 года средняя цена на автомобиль с пробегом на российском рынке составляла 612,5 тысячи рублей.

На данный момент эксперты не могут дать точного прогноза, насколько цена на подержанный автопром может вырасти в текущем 2021 году.