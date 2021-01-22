Хищение гендиректором завода 42 млн оценили условным сроком

Экс-гендиректор завода «Феррумленд» Сергей Железкин получил условный срок. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, с 11 февраля по 25 июня 2014 года Железкин украл крупную сумму денег у музея-заповедника «Петергоф». Известно, что для этого злоумышленник использовал фиктивные договоры. Таким образом, экс-гендиректор легализовал 42 миллиона 626 тысяч рублей.

Суд Северной столицы приговорил Сергея к 3,5 годам лишения свободы, однако лишь условно. Испытательный срок Железкину назначен на три года.