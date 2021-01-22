Проведение трэш-стримов в России может стать уголовно наказуемым деянием

По информации, которая была предоставлена сенатором от Ленинградской области Сергеем Перминовым, в России могут начать привлекать к уголовной ответственности за проведение трэш-стримов. Во время трэш-стримов зрители платят стримеру деньги для того, чтобы наблюдать над тем, как другие участники трансляции подвергаются различным унижениеям, включая побои.

Политик сообщил, что данная инициатива была поддержана Роскомнадзором. Для регулирования изменения в 282 статью УК РФ внесут соответствующие поправки.

При обнаружении нарушений, стримера обяжут выплатить штраф на сумму от 300 до 600 тысяч рублей, кроме того, его могут лишить свободы. Проведение подобных трансляций на хостингах может привести к тюремному заключению на срок от 3 до 5 лет. Перминов пояснил, что регулирование деятельности стримеров послужит общему благу.