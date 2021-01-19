Фонд поддержки «Северного потока-2» появился в Германии

Информации о создании фонда появилась от министра энергетики земли Мекленбург Передней Померании Кристиан Пегель. При этом министр подтвердил, что новый фонд имеет полную правоспособность. Признанием занялась служба по надзору за фондами в министерстве юстиции.

Фонд указал 11 целей своей будущей деятельности. Большинство посвящено зеленой энергетике, «Северный поток-2» находится на последнем месте. Однако в Германии фонд подвергся критике в связи с подозрениями о содружестве с «Газпромом» и российскими властями.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о возможной отмене проекта «Северный поток-2».