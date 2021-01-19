Петербуржцы за выходные дни отправили более 3000 ёлок на переработку

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за выходные дни было принято более 3 тысяч ёлок на переработку. Наибольшее количество деревьев местные жители сдали в Калининском районе Санкт-Петербурга.

По информации из сообщества "Ёлки, палки и щепа, сбор и переработка хвойных" в социальной сети "ВКонтакте", в Калининском районе города жители доставили более 1,7 тысяч деревьев.

В Пушкинском районе местные жители сдали 200 ёлок, во Фрунзенском было сдано 170 деревьев, в Красногвардейском и Адмиралтейском районах города насчитали 130 и 97 деревьев.

Более 500 деревьев было сдано в "Охта Молл", свыше 300 ёлок привезли в "МЕГА Парнас" и "МЕГА Дыбенко", а также около 200 деревьев были приняты в "Жемчужной Плазе".