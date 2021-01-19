В Петербурге отметили серьёзную нехватку патологоанатомов

В Санкт-Петербурге отметили, что в городе штат специалистов патологоанатомов укомплектован всего на 40 процентов. Резкая нехватка специалистов в этой области стала ощутимой во время пандемии коронавирусной инфекции.

За прошлый 2020 год смертность в Санкт-Петербурге возросла на 23 процента, одну из основных ролей сыграл в этом коронавирус. Поэтому город остро нуждается в специалистах, которые определяют истинные причины смерти.

"Слишком много вскрытий. Мы не были готовы к такой одномоментной нагрузке на патологоанатомическую службу. Каждый день копятся протоколы, не хватает специалистов и соответствующих условий. У нас укомплектованность штата патологоанатомами составляет где-то около 40%. И это не те специалисты, которых можно подготовить и перепрофилировать в короткий промежуток времени. Требуется около 500 часов на обучение даже в сжатые сроки", - поделился главный внештатный специалист патологоанатом при городском комитете здравоохранения.