Петербуржцы назвали желаемый размер пенсий для достойной жизни

В Санкт-Петербурге жители назвали размер пенсии, при которой можно будет прожить достойную жизнь.

В негосударственном пенсионном фонде «Сбербанка» провели опрос, согласно которому в Петербурге желаемый размер выплат для граждан составляет 54,5 тысяч рублей.

Кроме того, 98% опрошенных считают, что помимо выплат, для достойной пенсии необходима качественная медицина. Другие 96% считают, что по мере достижения пенсионного возраста необходимо полноценное и качественное питание, квартира и возможность занятия спортом.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что с 1 января 2021 года пенсионные выплаты вырастут на 6,3%.