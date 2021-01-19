В Петербурге изъяли из незаконного оборота 3,5 тонны «омывайки» с метанолом

В Санкт-Петербурге во Фрунзенском районе было изъято из незаконного оборота 3,5 тонны омывающей жидкости с метанолом.

ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области сообщает, что продукция находилась на складе на Софийской улицы, без официальных и оправдательных документов.

Всего было изъято 700 канистр, объем которых составлял 5 литров. В них находилась бесцветная опасная спиртовая жидкость — метанол. Стало известно, что за каждую канистру перекупщики платили 65 рублей. Затем продавали опасную продукцию в складском ангаре по 100 рублей.

Изъятая «омывайка» была отправлена на экпертизу.